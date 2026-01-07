Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla en la mañana de este miércoles por la ocurrencia de tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del norte de Uruguay. Se actualizará a la hora 13:00.

El organismo detalló que el fenómeno responde a una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”.

Agregó: “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.

Seguí leyendo Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos

image

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: Algorta.

Rivera: Las Flores y Minas de Corrales.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.