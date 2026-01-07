Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla en la mañana de este miércoles por la ocurrencia de tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del norte de Uruguay. Se actualizará a la hora 13:00.
El organismo detalló que el fenómeno responde a una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”.
Agregó: “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.
Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
Paysandú: todo el departamento.
Río Negro: Algorta.
Rivera: Las Flores y Minas de Corrales.
Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
