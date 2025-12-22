Inumet emite advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en parte del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió en la tarde de este lunes una advertencia amarilla para parte del país por tormentas puntualmente fuertes.

“Una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”, señaló.

Y agregó que se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. “Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, indicó.

Seguí leyendo Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia.

Canelones: Jaureguiberry.

Lavalleja: Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velázquez.