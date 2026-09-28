El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas y mantiene una de color amarillo por persistencia de tormentas puntualmente fuertes.
Inumet cesó la advertencia naranja por tormentas fuertes y mantiene la de color amarillo
Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
El área será afectada por tormentas fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Principales localidades afectadas:
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Inumet actualizó la doble alerta por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos
- Artigas: Sequeira.
- Paysandú: Chapicuy y Tambores.
- Rivera: Amarillo, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Todo el departamento.
- Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
La advertencia se actualizará a las 20:30 horas.
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