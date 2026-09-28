Inumet cesó la advertencia naranja por tormentas fuertes y mantiene la de color amarillo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas y mantiene una de color amarillo por persistencia de tormentas puntualmente fuertes.

El área será afectada por tormentas fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Principales localidades afectadas:

Artigas: Sequeira.

Paysandú: Chapicuy y Tambores.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores. La advertencia se actualizará a las 20:30 horas.

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Tormentas fuertes