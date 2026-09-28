El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.
Inumet actualizó la doble alerta por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos
Las tormentas podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Las tormentas podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Principales localidades afectadas:
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Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
- Artigas: Todo el departamento.
- Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
En tanto, también rige una advertencia amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes.
Principales localidades afectadas:
- Paysandú: Chapicuy y Tambores.
- Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
- Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Próxima actualización a las 17:30 horas.
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