uruguay sin alertas

Inumet cesó la advertencia meteorológica que había emitido por lluvias abundantes

"Las condiciones que ameritaron la emisión de la advertencia meteorológica han mejorado en forma temporaria", informó Inumet.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dejó sin efecto la advertencia amarilla que regía para gran parte del país por lluvias abundantes.

"Las condiciones que ameritaron la emisión de la advertencia meteorológica han mejorado en forma temporaria", señaló. Y agregó: "Sugerimos estar atentos a próximas emisiones de alertas meteorológicas".

Según Inumet, a partir del mediodía de este martes, se prevé que el extremo sur del ciclón extratropical que se desarrolla en la región del noreste argentino, sur de Paraguay y suroeste de Brasil comience a afectar a Uruguay, principalmente en las zonas norte, centro y noreste del país.

rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos
Rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos

Se esperan lluvias abundantes, con acumulados promedio entre 40 y 80 mm, y el desarrollo de tormentas puntualmente fuertes, que podrían generar registros mayores a 100 mm en algunas localidades.

Además, se anticipa un leve incremento del viento durante el martes y miércoles, con rachas de entre 50 km/h y 60 km/h, especialmente en el noreste del país.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas y mantenerse atentos a los informes meteorológicos a lo largo del martes y miércoles.

