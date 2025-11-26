Con temperaturas por encima de los 30ºC y elevadas sensaciones térmicas, este miércoles y los próximos días se vive un verano adelantado, informa Nubel Cisneros.
Verano: sube la temperatura en las próximas horas y habrá elevadas sensaciones térmicas, dice Nubel Cisneros
Con temperaturas por encima de los 30ºC y elevadas sensaciones térmicas, este miércoles y los próximos días se vive un verano adelantado, informa Nubel Cisneros.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.
El jueves se espera una mañana fresca a templada con cielo despejado a escasamente nublado. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.
Así es la estancia María Dolores, donde ya hay plantadas 600 hectáreas de maíz y pretenden crear una UTEC
El viernes tendremos un inicio de jornada templada a cálida con pasaje de nubosidad por áreas costeras en las primeras horas, lo que deja inestable la zona. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.
Miércoles 26
Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 22º
Jueves 27
Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 19º
Miércoles 26
Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 36º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 18º
Dejá tu comentario