Verano: sube la temperatura en las próximas horas y habrá elevadas sensaciones térmicas, dice Nubel Cisneros

Verano adelantado. Foto: archivo AFP.

Con temperaturas por encima de los 30ºC y elevadas sensaciones térmicas, este miércoles y los próximos días se vive un verano adelantado, informa Nubel Cisneros.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

El jueves se espera una mañana fresca a templada con cielo despejado a escasamente nublado. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

El viernes tendremos un inicio de jornada templada a cálida con pasaje de nubosidad por áreas costeras en las primeras horas, lo que deja inestable la zona. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. Miércoles 26 Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 22º Jueves 27 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 19º Miércoles 26 Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º Zona Sur: máxima 36º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 18º