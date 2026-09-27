Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió doble advertencia, naranja y amarilla, en la mañana de este domingo, por tormentas fuertes y puntualmente severas. Ambas se actualizarán a las 17:40.

El nivel naranja señala que el área será afectada por tormentas fuertes y/o severas, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia amarilla indica que el área será afectada por tormentas puntualmente fuertes, también con posibilidad de precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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Advertencia naranja

Mirá las localidades afectadas por la advertencia naranja.

Durazno: Baygorria.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir y Tambores.

Río Negro: todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales y Moirones.

Soriano: Mercedes.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: todo el departamento.

Flores: todo el departamento.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi, La Cruz, Nico Pérez y Sarandí Grande.

Lavalleja: Illescas y José Batlle y Ordóñez.

Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Paso Hospital y Vichadero.

San José: Mal Abrigo.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

Tacuarembó: Caraguatá, Las Toscas, Paso de los Toros, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Isla Patrulla, Santa Clara de Olimar y Valentines.

Paysandú: Cerro Chato, Gallinal, Lorenzo Geyres y Quebracho.

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Cerro de Vera, Fernández y Quintana.