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Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica Meteorología.

lluvia-paysandu-24-mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica el Inumet.

La advertencia rige para los siguientes departamentos y localidades:

Advertencia amarilla por tormentas. Foto: archivo.
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Advertencia amarilla de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
  • Artigas: Todo el departamento.
  • Paysandú: Todo el departamento.
  • Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
  • Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
  • Salto: Todo el departamento.
  • Soriano: Mercedes y Villa Soriano.
  • Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

La advertencia rige hasta las 14:45 horas.

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Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
HASTA 14:45 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

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