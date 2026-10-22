El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica Meteorología.
El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica el Inumet.
La advertencia rige para los siguientes departamentos y localidades:
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Advertencia amarilla de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
- Artigas: Todo el departamento.
- Paysandú: Todo el departamento.
- Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
- Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Todo el departamento.
- Soriano: Mercedes y Villa Soriano.
- Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
La advertencia rige hasta las 14:45 horas.
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