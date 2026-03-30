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Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Fin de semana con lluvias. Foto: FocoUy

Fin de semana con lluvias. Foto: FocoUy

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades afectadas:

advertencia amarilla: inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del rio negro
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Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro
  • Artigas: Todo el departamento.
  • Paysandú: Todo el departamento.
  • Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
  • Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
  • Salto: Todo el departamento.
  • Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Próxima actualización a las 18 horas.

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