El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Principales localidades afectadas:
Seguí leyendo
Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro
- Artigas: Todo el departamento.
- Paysandú: Todo el departamento.
- Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
- Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Todo el departamento.
- Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Próxima actualización a las 18 horas.
Temas de la nota
Lo más visto
INUMET
Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
Diluvia en varios departamentos
Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
LLUVIAS ABUNDANTES
Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados
Precipitaciones
Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro
ROCHA
Dejá tu comentario