RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LAS 19:00 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para localidades de cuatro departamentos

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

tormenta-playa-este-uruguay

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

La principales localidades afectadas son:

advertencia amarilla de inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este
Seguí leyendo

Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este
  • Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Plácido Rosas, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
  • Florida: Cerro Chato.
  • Rocha: Cebollatí.
  • Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres y Vergara.

Próxima actualización a las 19 horas.

adv1770321614311

Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
HISTORIA

Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
TARJETAS DE CRÉDITO CLONADAS

Operación Espejismo: un condenado y cuatro imputados por estafas a hoteles de Punta del Este

Te puede interesar

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
EL 1 O 2 DE MARZO

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a excavar un túnel en Ciudad Vieja video
REPASO DE LOS HECHOS

Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a excavar un túnel en Ciudad Vieja
Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja video
IMÁGENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario