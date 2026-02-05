Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para localidades de cuatro departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para localidades de cuatro departamentos.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
La principales localidades afectadas son:
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Plácido Rosas, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
- Florida: Cerro Chato.
- Rocha: Cebollatí.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres y Vergara.
Próxima actualización a las 19 horas.
