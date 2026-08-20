El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes con vigencia hasta las 18 horas.
Inumet actualizó la advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes para varios departamentos
El área será afectada por precipitaciones abundantes, con valores entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Podrán estar acompañadas por tormentas aisladas, detalla Meteorología.
El área será afectada por precipitaciones abundantes, con valores entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Podrán estar acompañadas por tormentas aisladas, detalla Meteorología.
Las principales localidades afectadas son:
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- Durazno: Sarandí del Yí.
- Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Goñi, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
- Lavalleja: Aramendía, Blanes Viale, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.
- Maldonado: Aiguá y Los Talas.
- Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velázquez.
- Treinta y Tres: Valentines.
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