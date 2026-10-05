Un niño de 6 años está internado con un cuadro de meningitis en una mutualista de Paysandú

Un niño de seis años está internado fuera de peligro con un cuadro de meningitis en la ciudad de Paysandú.

El paciente consultó en la mañana con síntomas y en la tarde se identificó el meningococo como causante del cuadro clínico.

La directora departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Ángela Almeida, indicó que el niño se encuentra en buenas condiciones, internado en la mutualista local.

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Permanece en sala sin elementos de riesgo, por el momento, dijo Almeida, quien destacó la rápida intervención en el caso.

Las autoridades de la salud realizaron quimioprofilaxis a familiares que conviven con el niño, y este lunes concurrieron a la escuela local a la que asiste el menor para informar a sus compañeros y a los demás padres sobre su situación.

Además, se le hizo profilaxis con medicación a unos 15 niños compañeros de clase y a la maestra.

La actividad en la escuela es normal, donde se realizó la higiene de los salones y se recomienda el uso de alcohol en gel y el lavado de manos.