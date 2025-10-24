El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el aviso especial a la población por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente copiosas.
Inumet actualizó el aviso por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas, ¿qué esperar en las próximas horas?
En zonas de tormenta también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica, advierte Meteorología.
El informe indica que continua la inestabilidad con precipitaciones y tormentas fuertes, debido a un sistema frontal de lento desplazamiento.
Según Meteorología, las zonas más afectadas serán el litoral oeste y el sur del Río Negro con precipitaciones puntualmente copiosas, desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado.
En el transcurso de la mañana del sábado, el sistema frontal se ira desplazando gradualmente hacia la zona noreste, comenzando a mejorar las condiciones por el suroeste, agrega.
En zonas de tormenta también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.
