DESDE LA NOCHE DEL VIERNES

Inumet actualizó el aviso por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas, ¿qué esperar en las próximas horas?

En zonas de tormenta también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica, advierte Meteorología.

tormenta-cielo-mar

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el aviso especial a la población por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente copiosas.

El informe indica que continua la inestabilidad con precipitaciones y tormentas fuertes, debido a un sistema frontal de lento desplazamiento.

Según Meteorología, las zonas más afectadas serán el litoral oeste y el sur del Río Negro con precipitaciones puntualmente copiosas, desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado.

meteorologia actualizo advertencia amarilla por persistencia de tormentas fuertes y lluvias abundantes
Meteorología actualizó advertencia amarilla por persistencia de tormentas fuertes y lluvias abundantes

En el transcurso de la mañana del sábado, el sistema frontal se ira desplazando gradualmente hacia la zona noreste, comenzando a mejorar las condiciones por el suroeste, agrega.

En zonas de tormenta también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.

