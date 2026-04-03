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PARLAMENTO

Interpelan al ministro Carlos Negro el jueves: "Vamos muy confiados", dijo el senador frenteamplista Eduardo Brenta

El legislador señaló que espera que se genere debate sobre el Plan Nacional de Seguridad y dijo que las preguntas son similares a las de la Comisión Permanente.

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El ministro del Interior Carlos Negro será interpelado el próximo jueves. Desde la bancada de senadores del Frente Amplio respaldan la gestión y confían en la solvencia del jerarca.

"Vamos muy confiados a la interpelación. El ministro hace un mes y algo estuvo en la Comisión Permanente, en la cual se le realizaron conjunto de preguntas que son muy similares a las que se han planteado en esta oportunidad y que el ministro contestó con sobrada solvencia", dijo Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio.

Además, consideró que es una oportunidad para debatir el Plan Nacional de Seguridad Pública.

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"Se ha dicho en varias oportunidades que el gobierno esperaba la aplicación del plan. Hay 9 mil kilos de droga capturados el año pasado, 25% más que el año anterior. Hay más de 2.300 personas que han pasado por procedimientos vinculados al narcotráfico. Se han realizado operativos sobre motos de situación irregular, se han realizado operativos en las zonas más complejas de Montevideo y el área metropolitana y también del interior del país", destacó.

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