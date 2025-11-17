Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado anunció este lunes en conferencia de prensa que se acordó la fecha para realizar la interpelación a la ministra de defensa Sandra Lazo por el caso Cardama .

Será el lunes 8 de diciembre, y como ya se sabía, el senador y exministro de Defensa Javier García será quien interpele a Lazo.

García fue el ministro, en el gobierno de Lacalle Pou, que firmó el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.

El gobierno de Yamandú Orsi anunció semanas atrás que quiere rescindir ese contrato porque denuncia que la garantía que presentó Cardama es falsa, y de una empresa “de papel”, como dijeron varias veces el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz.

Ante esta decisión, la oposición decidió interpelar a la ministra Lazo, en el entendido de que el gobierno se apresuró a querer rescindir el contrato cuando lo que correspondía era negociar con Cardama una nueva garantía.

El gobierno asegura que hubo “indicios de estafa o fraude” al Estado al presentar una garantía falsa. Así lo dijo el presidente Orsi en conferencia de prensa cuando anunció la decisión de hacer una denuncia penal ante la Fiscalía.