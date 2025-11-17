Delgado expresó "preocupación y repudio" por atentado a INR; para Ojeda fue "un episodio de narcoterrorismo"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , y el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , expresaron este lunes preocupación por el atentado a tiros contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación y las amenazas de muerte a la directora del INR , Ana Juanche, y su familia.

Tras la reunión del directorio blanco, Delgado manifestó "preocupación y repudio" por lo ocurrido pasadas las 2 de la madrugada del domingo contra la sede administrativa del INR, ubicada en Cerro Largo y Andes. El nacionalista reiteró su solidaridad con Juanche y su "absoluto rechazo y repudio" al ataque que calificó como "cobarde".

Delgado recordó que no es el primer atentado sufrido por la institución. "Ojalá nos encuentre a todos juntos y que el Ministerio del Interior encuentre a quien tenga que encontrar y le caiga el peso de la ley", afirmó. "Esas cosas no son las que no podemos dejar pasar en Uruguay. Primero, la fiscal Ferrero, ahora, la directora del INR. No nos podemos acostumbrar a que estas horas pasen", agregó.

El tema también ocupó la agenda de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado. Andrés Ojeda sostuvo que fue "un episodio de narcoterrorismo", al igual que el ataque a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Según Ojeda, el narcotráfico pasó de querer pasar desapercibido a hacerse notar en la agenda política pública. "Quizás, para otros países, este pueda ser un evento menor, para el Uruguay es algo que no estamos acostumbrados a ver. Por eso, creo que es importante que le pongamos el foco a algo que reclama atención con urgencia", indicó.

Ojeda reclamó acciones preventivas y pidió "resistir la tentación de criticar al ministro (del Interior) directamente por esto, porque hoy el foco está en algo mucho más importante que el ministro, que es que el sistema político y el país todo tenga una acción mancomunada clara contra un narcotráfico que empieza a recurrir al narcoterrorismo para marcar su propia agenda y para incidir en decisiones país".

El colorado afirmó que la situación reclama una conducción de la seguridad con marcada firmeza y combate frontal al narcotráfico. Ojeda pidió redoblar la presión al narcotráfico y profundizar la presencia de choque en el territorio.