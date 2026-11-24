La ministra Lustemberg y el diputado Casaretto se saludan previo a la interpelación. Foto: FocoUy

El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto interpeló este martes desde las 10:30 a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, por reducir la sanción de la anestesista Inés Miralles, condenada a fines del año pasado por homicidio en un caso de mala praxis, en el que falleció la pediatra Soledad Barrera.

En octubre del 2025 Lustemberg redujo de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles impuesta por la Comisión Asesora de Salud Pública. En diciembre de ese años Miralles fue condenada por homicidio culpable a dos años de prisión que se sustituyó por arresto domiciliario.

Desde entonces la oposición (y la familia de Soledad Barrera) le reclamaron a Lustemberg que vuelva a poner en cinco años la sanción a Miralles.

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En abril de 2026 renunciaron 11 de los 15 miembros de la Comisión Asesora que originalmente había impuesto la sanción de cinco años a la anestesista.

Tras reiterados reclamos y llamados al Parlamento de la ministra, y una carta que el padre de Barrera le entregó en mano al presidente Orsi en junio de este año, a comienzos de noviembre el mandatario resolvió revocar la decisión de Lustemberg y volvió la sanción de Miralles a cinco años.

La oposición cuestionó la actitud de la ministra de defender y sostener durante un año su decisión de reducir la sanción a Miralles, señala que fue desautorizada por el presidente al revocar su decisión, y exige su renuncia.