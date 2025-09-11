RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Interior respondió sobre consumo de alcohol en Encuentro con el Patriarca: las medidas son "durante la marcha"

“Las medidas, entre las que se especifica que la prohibición de consumir alcohol rige específicamente durante el transcurso de la marcha", aseguran en el comunicado.

Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

Afirma que las medidas estipuladas son respecto al transcurso de la marcha. Esto en respuesta a expresiones del senador blanco, Sebastián da Silva, que afirmó que no se permitiría tomar alcohol ni utilizar facones.

“Las medidas, entre las que se especifica que la prohibición de consumir alcohol rige específicamente durante el transcurso de la marcha, contemplan el Reglamento de Marcha de los organizadores y tienen como objetivo la prevención y disuasión”, indica el comunicado de Interior.

da silva critico prohibiciones por encuentro con el patriarca: ¿quieren promover una marcha con nuggets de pollo?
Seguí leyendo

Da Silva criticó prohibiciones por Encuentro con el Patriarca: "¿Quieren promover una marcha con nuggets de pollo?"

"El facón, que además de ser indumentaria gaucha, es parte fundamental de lo que es este programa. La gente acampa a la vera de la camino, hay fogones, se disfruta. ¿Qué es lo que quieren promover, una marcha con nuggets de pollo, con papas fritas?", había dicho Da Silva. "¿Qué es lo qué quieren, que vayan a acampar tomando jugolín?", agregó sobre el tema del alcohol.

En el documento de la Jefatura, se aclara que el uso de cuchillos es "solo como parte de la indumentaria gaucha durante la marcha, debiendo permanecer luego en los fogones".

Las medidas:

Reglamento de Marcha 2025-1

Temas de la nota

Lo más visto

video
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron al conocido cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
EL HOMBRE SECUESTRÓ Y MATÓ A SUS HIJOS

Juzgado de Mercedes elevó a la Corte el expediente Morosini: discusiones, amenazas y un intento de suicidio
asesinado en la teja

El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo
militares detenidos

Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
INFORME ESPECIAL | SUBRAYADO

El sueño de la casa propia: qué hacen hoy los uruguayos y el plan del gobierno para la primera vivienda

Te puede interesar

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Andrés Morosini
Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en una playa de Lomas de Solymar
LOMAS DE SOLYMAR

Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en una playa de Lomas de Solymar
Bolsonaro condenado por votación de mayoría de los jueces del tribunal; deben fijar la pena
CUATRO VOTOS CONTRA UNO

Bolsonaro condenado por votación de mayoría de los jueces del tribunal; deben fijar la pena

Dejá tu comentario