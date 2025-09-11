Interior respondió sobre consumo de alcohol en Encuentro con el Patriarca: las medidas son "durante la marcha"

El Ministerio del Interior respondió a las críticas por las medidas de la Jefatura de Policía de Paysandú por el evento Encuentro con el Patriarca , que realiza su 31ª edición.

Afirma que las medidas estipuladas son respecto al transcurso de la marcha. Esto en respuesta a expresiones del senador blanco, Sebastián da Silva, que afirmó que no se permitiría tomar alcohol ni utilizar facones.

“Las medidas, entre las que se especifica que la prohibición de consumir alcohol rige específicamente durante el transcurso de la marcha, contemplan el Reglamento de Marcha de los organizadores y tienen como objetivo la prevención y disuasión”, indica el comunicado de Interior.

"El facón, que además de ser indumentaria gaucha, es parte fundamental de lo que es este programa. La gente acampa a la vera de la camino, hay fogones, se disfruta. ¿Qué es lo que quieren promover, una marcha con nuggets de pollo, con papas fritas?", había dicho Da Silva. "¿Qué es lo qué quieren, que vayan a acampar tomando jugolín?", agregó sobre el tema del alcohol.

En el documento de la Jefatura, se aclara que el uso de cuchillos es "solo como parte de la indumentaria gaucha durante la marcha, debiendo permanecer luego en los fogones".

Las medidas: