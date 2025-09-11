Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por haber intentado un golpe de Estado en Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por haber intentado un golpe de Estado contra Lula, según dictaminó la corte suprema, que ahora debe fijar la pena de cárcel. La pena resuelta por el tribunal fue de 27 años y tres meses de cárcel.

Por 4 votos a 1, cinco jueces decidieron sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil , acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"En resumen, 27 años y tres meses de pena privativa de libertad", dijo el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, al anunciar la sentencia.

Seguí leyendo Estados Unidos "responderá" a la "injusta" condena al expresidente Bolsonaro, dijo secretario de Estado

"En este caso está comprobada la vinolencia y la grave amenaza, la prueba para mí comprueba esto", dijo Cármen Lúcia, la cuarta juez en dar su voto. El juicio continúa este jueves.

Luiz Fux fue el único juez en votar a favor de la absolución del expresidente.

Bolsonaro, de 70 años y juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares.

En desarrollo.

FUENTE: Con información de AFP