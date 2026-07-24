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CORDÓN

Discusión entre dos hombres terminó con uno apuñalado en avenida 18 de Julio; la Policía investiga

El hecho de violencia ocurrió en la noche de este viernes en la avenida 18 de Julio y Pablo de María. El herido fue derivado a un centro de salud.

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Un hombre fue apuñalado en la noche de este viernes en la avenida 18 de Julio y Pablo de María, en el barrio Cordón.

Según supo Subrayado se trató de la discusión entre dos hombres. Uno de ellos se bajó de un auto y apuñaló al otro.

El herido fue derivado a un centro de salud.

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La Policía investiga y analiza las cámaras de videovigilancia para establecer las causas del ataque.

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