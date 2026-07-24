Discusión entre dos hombres terminó con uno apuñalado en avenida 18 de Julio; la Policía investiga

Un hombre fue apuñalado en la noche de este viernes en la avenida 18 de Julio y Pablo de María, en el barrio Cordón.

Según supo Subrayado se trató de la discusión entre dos hombres. Uno de ellos se bajó de un auto y apuñaló al otro.

El herido fue derivado a un centro de salud.

La Policía investiga y analiza las cámaras de videovigilancia para establecer las causas del ataque.

Temas de la nota apuñalado

Avenida 18 de Julio