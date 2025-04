Interior ordenó vigilancia de la Guardia Republicana en lugares donde hubo amenazas de bomba

La Guardia Republicana también está realizando custodia en el Mercado Agrícola de Montevideo a partir del mediodía.

Días atrás, los centros de estudio que habían recibido amenazas tenían custodias rotativas de parte de efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM).

Sin embargo, en las últimas horas se sumó la Guardia Republicana, un grupo de fuerzas especiales de la Policía que, por lo general, patrulla en zonas con alto índice de delitos, y presta apoyo en operativos.

Desde el Ministerio del Interior explicaron que se está trabajando en nuevos protocolos para las amenazas de bomba en lugares públicos y que, en caso de haberlas, el procedimiento a determinar se evaluará caso a caso.

A su vez, la cartera emitió un mensaje en redes sociales. “Amenazar no solo alarma, también moviliza recursos, genera perjuicios y altera la vida cotidiana. Puede tener consecuencias graves, incluyendo prisión, sanciones económicas y bloqueo de llamadas a emergencias. No compartas, no viralices, no amplifiques. La seguridad de todos es responsabilidad de todos”, dice el texto divulgado por el ministerio.

Por llamadas de amenazas de bomba tanto en centros educativos como comerciales, un guardia de seguridad de 32 años fue condenado; y fueron imputados un joven de 20 y una mujer de 28, al momento. Los delitos son amenaza, violencia privada y simulación de delito.