Interior le quitó el arma a la policía que hirió a dos personas en el Mambo de Parque Rodó

Eran hermanas, de 22 y 13 años. La primera fue herida en su glúteo izquierdo y la segunda, en su glúteo derecho. Ambas fueron trasladadas a centros asistenciales.

La mayor contó a Subrayado cómo sucedió el episodio. Dijo que cuando el juego estaba en funcionamiento sintió "el ruido de una explosión". "(Fue) como si hubieran tirado una bomba o algo para adentro del mambo y me cayó atrás y sentí olor como a pólvora, a fuego artificial, y me toqué porque me ardía mucho y cuando me veo la mano estaba llena de sangre", expresó.

Y agregó: "Empecé a gritar por favor que paren el juego, la muchacha también empezó a pedir por favor, porque claro, al estar la música y todo, no se escuchaba nada".

Cree que la máquina paró luego de 10 segundos. "Ella me dijo que era policía y yo no entendía nada hasta que me explicaron que se había disparado el arma. Ella tenía una mochilita y se había disparado un arma", agregó.

Recuerda que fue asistida por otra mujer que estaba en el lugar y que la Policía llamó a las autoridades.