Interior instala dos nuevos tótem en Montevideo e incorpora drones que cubrirán el 40% de la capital

El Ministerio del Interior instalará dos nuevos tótem en la peatonal al costado de la terminal Tres Cruces y en la pista de patinaje en la rambla, en Montevideo.

Desde el Centro de Comando Unificado, Víctor Torres, dijo que en el marco de la incorporación de nuevas tecnologías pasaron de un paradigma de reacción a un paradigma de prevención.

La persona puede activar el botón de pánico y desde ahí ingresa un aviso al CCU. El tiempo de llegada de la Policía al lugar, se estima que es entre 7 a 9 minutos.

"Integramos el análisis criminal en tiempo real y nuevas tecnologías que permiten una mejor respuesta policial. Sumado a ello estamos incorporando ahora nuevos tótem (...) hablamos de un punto seguro en el cual el tótem es la referencia que se integra a un ecosistema de tecnología sumado a la videovigilancia y al personal que patrulla en las calles", señaló.

Según Torres, un análisis realizado indicó que el delito contra la propiedad en la zona ha descendido y beneficios en las zonas aledañas.

La cartera también incorporará drones autónomos integrados al sistema Shotspotter que cubrirán el 40% de Montevideo.

"Con la incorporación de los nuevos drones, una vez que sucede un evento nosotros primero vamos a mandar un dron y desde ahí vamos a saber qué es lo que está sucediendo de inmediato desde el Centro de Comando Unificado. Con eso se busca una mejor respuesta para la población y aumentar la conciencia situacional", explicó.