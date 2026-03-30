Imputaron con prisión preventiva al autor de una rapiña a estación de servicio de Bella Italia

Imputaron con prisión preventiva por 180 días a un hombre que rapiñó una estación de servicio en las inmediaciones de Camino Maldonado y Susana Pintos, en la zona de Bella Italia .

El delincuente llegó a la estación de servicio en moto y redujo a un empleado y a la encargada, exigiéndoles el dinero de la recaudación. En ese momento, un policía de particular arribó al lugar para cargar combustible y al notar la situación quitó las llaves de la moto y esperó detrás de uno de los surtidores.

El individuo, al percatarse de la presencia del efectivo, agarró a la encargada y comenzó a retirarse del lugar. Mientras el delincuente se desplazaba con la mujer, pidió ayuda e intentó disuadirlo. Se fueron en un vehículo a pedido de él y al llegar a la intersección de la calle Copérnico disparó corriendo.

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Efectivos de la Zona Operacional II detuvieron al individuo de 36 años a pocas cuadras de donde huyó; fue identificado como posible autor de otros delitos.

La justicia dispuso un allanamiento en su vivienda en el cual la Policía incautó prendas de uniforme policial y una moto que se encontraba requerida por hurto, la cual habría sido utilizada para la comisión de otros hechos delictivos.

Fue imputado con prisión por tres delitos de rapiña agravada, uno de ellos en grado de tentativa, y dos delitos de privación de libertad, en reiteración real y en calidad de autor, mientras continúa la investigación.