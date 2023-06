Interior habló sobre video que circula en redes denunciando "abuso policial" en Villa Española

Circula en redes sociales un video que denuncia " abuso policial " en Villa Española . El vocero del Ministerio del Interior , Pablo Benítez, dijo que se está llevando a cabo una investigación por el tema, pero sostuvo que se dio en el marco de un procedimiento policial al observar a una persona armada y que se utilizó munición no letal.

De acuerdo con el relato del vocero, estas personas se dieron a la fuga cuando vieron a los policías, y el móvil los siguió. "Los que estaban fuera del vehículo se van a una vivienda y se logra detener a uno de ellos. Uno ingresa a la vivienda, el otro no, y se logra detenerlo, que es el que se ve en el video que está detenido sobre el móvil policial", indicó.

De acuerdo a lo que informó Interior, tras esta situación, los vecinos "intentan entorpecer el accionar policial, arrojando piedras, insultando" por el procedimiento y se indicó que fueron "tres disparos con munición no letal", con el fin de "disuadir y seguir trabajando con las actuaciones". Una de las personas fue detenida.

Benítez aseguró que no había niños próximo al lugar.

"Se detuvo a la persona y la persona se resistió en forma de desacato, Si la persona no se resiste y se deja revisar a ver si tiene algún tipo de arma, que era lo que se intentó hacer, no había ningún problema. Y si los vecinos no salen a entorpecer el accionar policial, tampoco iba a haber ningún tipo de situación como la que se dio posteriormente", agregó.