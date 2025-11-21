RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE JUEGA EN EL CAMPEÓN DEL SIGLO

Interior dispuso de 916 policías para el operativo clásico del domingo; incluye patrullaje y dispositivos en distintos puntos

La primera de la finales se disputa en el estadio Campeón del Siglo con público local. La planificación se realiza en coordinación con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con los clubes.

kerman-da-rosa-policial-clásico
elementos-prohibidios-interior
finales-interior-operativos

El Ministerio del Interior dispondrá de 916 policías para el operativo clásico del próximo domingo que se disputa en el estadio Campeón del Siglo.

El jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Kerman Da Rosa, dijo en rueda de prensa que vienen trabajando arduamente desde que conocieron que se disputaba una final clásica, tanto en la coordinación como la planificación de todo el operativo con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con los clubes.

"La Policía va a desplegar un número importante de policías para el operativo de seguridad tratando de que todo transcurra con normalidad", indicó Da Rosa.

gestion y reciclaje de residuos: imm entrega mas de 800 contenedores que alcanzan a unas 1.000 familias
Seguí leyendo

Gestión y reciclaje de residuos: IMM entrega más de 800 contenedores que alcanzan a unas 1.000 familias
finales-interior-operativos

Los funcionarios policiales estarán distribuidos en distintos puntos de la capital, como por ejemplo terminales, avenidas importantes y otros puntos. El patrullaje comenzó el pasado miércoles al igual que los dispositivos de seguridad en lugares emblemáticos para ambos clubes con el objetivo de prevenir actos de vandalismo.

En lo que refiere al ingreso de elementos al estadio, Da Rosa dijo que se realizarán operativos de control muy rigurosos. Además, exhortó a los hinchas a concurrir con anticipación. Las puertas se abren a la hora 13:30.

Los elementos prohibidos son: botellas de vidrio, banderas mayores a 2.00 m x 1.50 m o con mástiles, humos, paraguas con punta, papel picado, serpentinas.

Una vez finalizado el partido la delegación de Nacional se retira primero.

elementos-prohibidios-interior

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
CERRITO DE LA VICTORIA

Enfrentamiento entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado
homicidio en durazno

Mataron a tiros a un joven de 22 años cuando salía de un partido de fútbol en Durazno

Te puede interesar

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre video
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios
LOTERIAS Y QUINIELAS

Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios

Dejá tu comentario