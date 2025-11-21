Interior dispuso de 916 policías para el operativo clásico del domingo; incluye patrullaje y dispositivos en distintos puntos

El Ministerio del Interior dispondrá de 916 policías para el operativo clásico del próximo domingo que se disputa en el estadio Campeón del Siglo.

El jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Kerman Da Rosa, dijo en rueda de prensa que vienen trabajando arduamente desde que conocieron que se disputaba una final clásica, tanto en la coordinación como la planificación de todo el operativo con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con los clubes.

"La Policía va a desplegar un número importante de policías para el operativo de seguridad tratando de que todo transcurra con normalidad", indicó Da Rosa.

Los funcionarios policiales estarán distribuidos en distintos puntos de la capital, como por ejemplo terminales, avenidas importantes y otros puntos. El patrullaje comenzó el pasado miércoles al igual que los dispositivos de seguridad en lugares emblemáticos para ambos clubes con el objetivo de prevenir actos de vandalismo.

En lo que refiere al ingreso de elementos al estadio, Da Rosa dijo que se realizarán operativos de control muy rigurosos. Además, exhortó a los hinchas a concurrir con anticipación. Las puertas se abren a la hora 13:30.

Los elementos prohibidos son: botellas de vidrio, banderas mayores a 2.00 m x 1.50 m o con mástiles, humos, paraguas con punta, papel picado, serpentinas.

Una vez finalizado el partido la delegación de Nacional se retira primero.