Detuvieron al sospechoso de haber matado a una joven de 24 años en Piedras Blancas; familia denunció a su expareja

Un hombre de 27 años fue arrestado como principal sospechoso de ser el autor material del homicidio de Lucía, una joven de 24 años que fue atacada a tiros cuando caminaba con su madre y su padrastro en Piedras Blancas el pasado 12 de agosto.

La detención fue este jueves durante allanamientos que hizo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, a fines de aclarar el asesinato que tuvo lugar en Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco.

La familia de la víctima denunció que habían advertido reiteradas veces a las autoridades sobre ataques hacia la joven. Denunciaron ante la Policía y ante la Fiscalía que, la expareja de Lucía, quien hoy está preso, es quien ordenó atacarla y matarla.

Ahora la Policía busca determinar si el arrestado actuó por su cuenta o si la mató por orden de un tercero. La situación judicial del sospechoso está a disposición de la Fiscalía y la Justicia.

Tras el ataque, el padrastro, de 57 años, respondió a tiros con su arma para defenderla pero también resultó herido.

El día del crimen, Lucía iba a la parada del ómnibus sobre las 6:00, acompañada por sus familiares en la calle porque sabían que podía volver a ser atacada. Fue en cuestión de segundos que un hombre se acercó a ella, sacó un arma y comenzó a dispararle. Lucía corrió e intentó refugiarse, pero varias balas ya la habían alcanzado. Si bien fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula, ubicada en el barrio, murió en el transcurso de la mañana.

La joven había llegado a declarar ante la Policía que sospechaba que su expareja había mandado a atacarla y que no era la primera vez que sufría una agresión de este tipo.

Investigación interna

Subrayado informó el 14 de agosto que la Fiscalía analiza cómo fueron tramitadas las denuncias presentadas por la familia de Lucía y si existieron omisiones.

Entre los hechos denunciados figuran disparos contra la vivienda de una hermana de la víctima, ataques dirigidos a la propia joven y también contra un vehículo de la familia. Una de las primeras denuncias fue presentada en marzo por su hermana, tras una balacera.

Los familiares sostienen que la expareja de la joven es un hombre que está preso. Afirman que, cada vez que eran amenazados o atacados, los responsables les decían que actuaban en su nombre. La última denuncia fue presentada el 12 de julio.

De acuerdo con la información recabada por Subrayado, las denuncias nunca fueron derivadas a la repartición especializada en Violencia de Género. Además, cada una fue atendida por la Fiscalía de turno, sin que el caso quedara asignado a un mismo fiscal ni se centralizaran las investigaciones.

Esa falta de centralización impidió que las distintas denuncias fueran analizadas en conjunto y que se avanzara en una única investigación con el contexto completo de lo que estaba ocurriendo.

Consultada por Subrayado, la Fiscalía de Corte informó entonces mediante un comunicado que estaba revisando las actuaciones previas. “Respecto a los dichos vertidos a medios de prensa por parte de la hermana de la joven ultimada de varios disparos, el pasado 12 de agosto en Piedras Blancas, en los que se menciona la existencia de denuncias anteriores realizadas en reiteradas oportunidades, la Fiscalía de Corte está, al momento, recabando información de las mismas, corroborando su asignación y verificando las medidas dispuestas en cada una”, indicó.