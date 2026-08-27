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EN EL SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

"Muriendo de plena": canto, pasos de baile y aplausos en el velorio de Ruben Rada

Natalia Oreiro, León Gieco y Jorge Nasser fueron algunos de los artistas que cantaron junto a público y familia. Estaba presente el presidente Yamandú Orsi.

Foto: Foco UY

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El velatorio de Ruben Rada tuvo un momento como el propio músico pidió en su canción "Muriendo de plena": canto, pasos de baile y alegría en el medio de la triste noticia de su muerte.

En coro y con pasos de baile, familia, artistas, políticos y público cantaron su plena más famosa. Ocurrió minutos después de que llegar al lugar el presidente Yamandú Orsi.

Entre los artistas en ese momento estaban León Gieco, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y Jorge Nasser.

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