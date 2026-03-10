Delincuentes balearon con una escopeta a un repartidor para robarle en Belvedere

Foto: Subrayado.

El conductor de un camión de reparto, de 57 años, fue víctima de un intento de rapiña en Timote y Victoria, en el barrio Belvedere. Ocurrió en la tarde de este lunes.

Según informó la Policía, el hombre fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en moto. Lo amenazaron con una escopeta y le dispararon en una pierna.

Los delincuentes no lograron su cometido y escaparon, incluso robaron una bicicleta del lugar.

La víctima fue asistida en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado y está fuera de peligro, señala la información oficial.