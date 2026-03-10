El conductor de un camión de reparto, de 57 años, fue víctima de un intento de rapiña en Timote y Victoria, en el barrio Belvedere. Ocurrió en la tarde de este lunes.
Delincuentes balearon con una escopeta a un repartidor para robarle en Belvedere
El intento de rapiña fue en Timote y Victoria. Los delincuentes no lograron su cometido pero robaron una bicicleta del lugar y escaparon.
Según informó la Policía, el hombre fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en moto. Lo amenazaron con una escopeta y le dispararon en una pierna.
Los delincuentes no lograron su cometido y escaparon, incluso robaron una bicicleta del lugar.
Seguí leyendo
Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida
La víctima fue asistida en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado y está fuera de peligro, señala la información oficial.
Temas de la nota
Lo más visto
FLOR DE MAROÑAS
Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
Ruta 6
Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL
Aumentó el número de mujeres jubiladas: de 7.700 a 9.500 por año por la ley de flexibilización laboral
RECIBIERON LA PENA MÁXIMA
Condenaron por homicidio agravado a cuatro reclusos que incendiaron una celda y mataron a seis presos
OMISIONES Y FALTA DE COMUNICACIÓN
Dejá tu comentario