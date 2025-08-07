Empleada de un residencial robó 300.000 pesos de la cuenta de un anciano y fue condenada

Una mujer que trabajaba en un residencial de adultos mayores fue condenada por robarle 300.000 pesos a uno de los ancianos que vivía en el lugar, en Minas, Lavalleja.

La investigación comenzó en abril de 2024, luego de que la víctima, de unos 80 años, detectó que su cuenta bancaria estaba vacía y que hubo 13 movimientos que no realizó.

La mujer realizó retiros de la cuenta de la víctima. Fue condenada por un delito continuado de hurto a cinco meses de libertad a prueba y cuatro horas semanales de servicios comunitarios, así como la prohibición de comunicarse o acercarse por sí o por interpuesta persona a la víctima.

