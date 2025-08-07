RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINAS

Empleada de un residencial robó 300.000 pesos de la cuenta de un anciano y fue condenada

La mujer debe cumplir cinco meses de libertad a prueba y tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima.

manos-residencial-adulto-mayor.jpg

La investigación comenzó en abril de 2024, luego de que la víctima, de unos 80 años, detectó que su cuenta bancaria estaba vacía y que hubo 13 movimientos que no realizó.

La mujer realizó retiros de la cuenta de la víctima. Fue condenada por un delito continuado de hurto a cinco meses de libertad a prueba y cuatro horas semanales de servicios comunitarios, así como la prohibición de comunicarse o acercarse por sí o por interpuesta persona a la víctima.

