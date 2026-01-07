Intento de rapiña a equipo de salud mediante amenaza con arma de fuego: "Bajate y dame todo"

Delincuente intentó rapiñar a un equipo de salud de ASSE en la tarde de este miércoles que se dirigía a atender un llamado al barrio Malvín Norte .

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que un individuo en moto le apuntó al chofer con un arma y este aceleró el vehículo impactando contra el cordón.

"Bajate y dame todo", dijo el delincuente al conductor. Una de las llantas del auto reventó en el cordón de la vereda, pero el chofer continuó la marcha unas siete cuadras hasta llegar a la zona de Flor de Maroñas, más precisamente hasta Camino Carrasco y Gurméndez.

Seguí leyendo Imputado por femicidio hombre que chocó el auto contra una columna para matar a su pareja en Tacuarembó

La enfermera tuvo que ser atendida debido al estado de shock.

El intento de rapiña ocurrió en Emilio Boix y Merino y José de Espronceda.

La Policía busca al delincuente que se dio a la fuga en la moto.