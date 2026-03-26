Un intento de rapiña con disparos ocurrió este jueves de tarde en un supermercado ubicado en las calles Maquinón e Isidro Más de Ayala, en la zona de Casavalle.
Intento de rapiña con disparos en un supermercado: delincuentes se enfrentaron con policía y dejaron las motos abandonadas
Los 4 individuos llegaron en 2 motos y cuando ingresaron al local se encontraron con el efectivo policial. La Policía analiza los birrodados para dar con los responsables.
Cuatro delincuentes en dos motos llegaron al lugar y cuando ingresaron al local un policía que estaba trabajando repelió el ataque. No se registraron personas heridas.
Los individuos dejaron los birrodados abandonados y se dieron a la fuga a pie. La Policía trabaja en el análisis de las mismas para dar con los responsables del intento de rapiña.
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