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CASAVALLE

Intento de rapiña con disparos en un supermercado: delincuentes se enfrentaron con policía y dejaron las motos abandonadas

Los 4 individuos llegaron en 2 motos y cuando ingresaron al local se encontraron con el efectivo policial. La Policía analiza los birrodados para dar con los responsables.

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Cuatro delincuentes en dos motos llegaron al lugar y cuando ingresaron al local un policía que estaba trabajando repelió el ataque. No se registraron personas heridas.

Los individuos dejaron los birrodados abandonados y se dieron a la fuga a pie. La Policía trabaja en el análisis de las mismas para dar con los responsables del intento de rapiña.

toma de rehenes en inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
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Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados

En el lugar trabaja Policía Científica y personal de zona operacional III.

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