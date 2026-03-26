Intento de rapiña con disparos en un supermercado: delincuentes se enfrentaron con policía y dejaron las motos abandonadas

Un intento de rapiña con disparos ocurrió este jueves de tarde en un supermercado ubicado en las calles Maquinón e Isidro Más de Ayala, en la zona de Casavalle.

Cuatro delincuentes en dos motos llegaron al lugar y cuando ingresaron al local un policía que estaba trabajando repelió el ataque. No se registraron personas heridas.

Los individuos dejaron los birrodados abandonados y se dieron a la fuga a pie. La Policía trabaja en el análisis de las mismas para dar con los responsables del intento de rapiña.

En el lugar trabaja Policía Científica y personal de zona operacional III. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2037287940213088673&partner=&hide_thread=false #AHORA | Intento de rapiña con disparos en supermercado de Casavalle. Los delincuentes dejaron abandonada la moto y se dieron a la fuga a pie. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/KWij0waIC2 — Subrayado (@Subrayado) March 26, 2026