Cuatro delincuentes intentaron rapiñarle la moto a un joven en Casabó: quisieron dispararle pero el arma falló, dijo la Policía

Un adolescente de 16 años fue enviado al Inisa tras un intento de rapiña ocurrido en la madrugada del viernes en Camino Burdeos y José Caña, en Casabó.

Según informó la Policía, un patrullero que recorría la zona acudió al lugar luego de un llamado al 911 sobre un hombre herido durante una tentativa de rapiña.

Al llegar, los efectivos encontraron a un joven de 22 años herido junto a su moto. La víctima declaró que circulaba por calle Burdeos hacia Santa Catalina cuando fue interceptada por cuatro hombres que iban en dos motos.

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Los delincuentes lo acorralaron cerca del puente ubicado en esa esquina, provocando que perdiera el dominio del vehículo y cayera al suelo. Luego, bajaron de las motos y le apuntaron con un arma de fuego. Intentaron dispararle, pero el arma no percutió, señaló la Jefatura de Montevideo en un comunicado.

También intentaron robarle la moto y sus pertenencias, aunque escaparon hacia Santa Catalina al advertir la presencia de vecinos.

El joven fue asistido por médicos en una ambulancia y derivado al Hospital del Cerro con diagnóstico de traumatismo leve.

A través de cámaras de vigilancia, la Policía identificó las motos utilizadas y desplegó un operativo en la zona. En Cibils y Camino La Paloma fueron detenidos un hombre de 42 años y un adolescente de 16 que circulaban en una de las motos.

Más tarde, otro equipo policial detuvo a los otros dos sospechosos, de 19 y 21 años, que iban en la otra moto.

Tras las audiencias judiciales, el Juzgado Penal de 42º Turno dispuso la prórroga de la detención para los jóvenes de 19 y 21 años. Para el hombre de 42 años fijó medidas limitativas, entre ellas la obligación de fijar domicilio por 60 días.

En tanto, el Juzgado de Adolescentes de 3º turno imputó al adolescente de 16 años como coautor de una infracción gravísima tipificada como una tentativa de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y por tratarse de un automotor.

Como medida socioeducativa, se dispuso ocho meses en total: cuatro meses de privación de libertad y cuatro meses de libertad asistida en el Inisa.