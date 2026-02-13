Un intento de femicidio con posterior suicidio por parte del agresor ocurrió en Dolores, Soriano.
Intento de femicidio en Dolores: la víctima logró escapar y el agresor se suicidó
El agresor tenía 65 años. Intentó matar a su expareja pero ella logró escapar y recibió protección policial.
El hombre de 65 años intentó matarla luego de que ella decidiera poner fin a la relación. Fuentes policiales señalaron que la mujer logró escapar del lugar donde se produjo el ataque y pedir auxilio.
Al tomar conocimiento de la situación, la Policía se comunicó de inmediato con la Justicia, que ordenó protegerla con el envío de un móvil y dos efectivos.
Mientras tanto, el agresor era buscado por familiares y policía. Tras varias horas de rastrillaje, lo encontraron muerto.
No había denuncias previas por violencia de género.
