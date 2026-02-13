RECIBÍ EL NEWSLETTER
SORIANO

Intento de femicidio en Dolores: la víctima logró escapar y el agresor se suicidó

El agresor tenía 65 años. Intentó matar a su expareja pero ella logró escapar y recibió protección policial.

Un intento de femicidio con posterior suicidio por parte del agresor ocurrió en Dolores, Soriano.

El hombre de 65 años intentó matarla luego de que ella decidiera poner fin a la relación. Fuentes policiales señalaron que la mujer logró escapar del lugar donde se produjo el ataque y pedir auxilio.

Al tomar conocimiento de la situación, la Policía se comunicó de inmediato con la Justicia, que ordenó protegerla con el envío de un móvil y dos efectivos.

Mientras tanto, el agresor era buscado por familiares y policía. Tras varias horas de rastrillaje, lo encontraron muerto.

No había denuncias previas por violencia de género.

