Coche bomba de Bomberos iba a una intervención y chocó con un auto en Daniel Muñoz y Juan Paullier

Un coche bomba de Bomberos protagonizó un siniestro de tránsito este viernes de tarde cuando se dirigía a una intervención.

El choque ocurrió a las 15:45 horas cuando el vehículo oficial, que se diría por calle Daniel Muñoz, al llegar al cruce con Juan Paullier chocó con un auto.

Producto del impacto, el vehículo particular impactó contra otros autos que estaban estacionados en la zona.

El siniestro dejó a una ocupante del auto lesionada, con diagnóstico de politraumatismos leves.

Temas de la nota Bomberos

choque