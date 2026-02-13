RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNA MUJER LESIONADA

Coche bomba de Bomberos iba a una intervención y chocó con un auto en Daniel Muñoz y Juan Paullier

El siniestro de tránsito dejó a una ocupante del auto particular lesionada, con diagnóstico de politraumatismos leves.

choque-bomberos-auto-1
choque-bomberos-auto-2
choque-bomberos-auto-3

Un coche bomba de Bomberos protagonizó un siniestro de tránsito este viernes de tarde cuando se dirigía a una intervención.

El choque ocurrió a las 15:45 horas cuando el vehículo oficial, que se diría por calle Daniel Muñoz, al llegar al cruce con Juan Paullier chocó con un auto.

Producto del impacto, el vehículo particular impactó contra otros autos que estaban estacionados en la zona.

Foto: FocoUy. Bomberos, incendio forestal.
El siniestro dejó a una ocupante del auto lesionada, con diagnóstico de politraumatismos leves.

