Intento de abuso en Psicología: rector de Udelar advierte por falta de recursos para controlar accesos

La Universidad de la República ( Udelar ) está “en shock” por el intento de abuso sexual ocurrido este viernes en la Facultad de Psicología , dijo el rector Héctor Cancela. Señaló que el decanato tomó medidas urgentes y advirtió que la falta de fondos limita la vigilancia y el control de accesos en varios centros.

“Hay un problema de violencia en la sociedad del que la universidad no escapa”, afirmó, en diálogo con Subrayado.

El episodio ocurrió sobre las nueve de la mañana, cuando un joven de 18 años, alcoholizado y ajeno a la facultad, entró al edificio, agarró a una estudiante de 20 años y la obligó a ingresar a uno de los baños. La joven gritó y varias personas llamaron de inmediato a la Policía, informó Subrayado . Efectivos de URPM 1 ubicaron al agresor, que se había escondido dentro de la facultad. Fue detenido y quedó a disposición de la Justicia; no tiene antecedentes penales.

El decano de Psicología, Enrico Irrazábal, contó que la estudiante —que había viajado desde el interior para rendir un examen— fue interceptada cuando se dirigía al baño. Tras recibir atención médica, decidió igualmente rendir la prueba. La Policía esperó a que la joven la terminara para acompañarla a presentar la denuncia. La investigación quedó en manos de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género y se informó a Fiscalía.

Cancela dijo que la Udelar enfrenta desde hace tiempo dificultades para controlar accesos y perímetros en varias facultades. Explicó que, por falta de recursos, la capacidad de vigilancia es limitada y que hay situaciones recurrentes de personas que ingresan a los locales, incluso para usar baños o permanecer dentro de los predios. “Todos los años tenemos episodios de violencia o robos”, señaló.

La Udelar activó los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones. Desde Psicología aseguraron que se hará un seguimiento con contención para la estudiante y que se mantiene comunicación con su familia.