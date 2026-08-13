Sánchez tras anuncio de votación de Cabildo Abierto por Rendición de Cuentas: "Ganó el Uruguay del diálogo"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que están muy conformes y que los que ganaron son los uruguayos y el Uruguay del diálogo tras el anuncio de Cabildo Abierto de que votará en general la Rendición de Cuentas.

"Creo que no hay que analizar esta situación entre gobierno y oposición, creo que acá los que ganaron son los uruguayos, las uruguayas, ganaron las infancias del Uruguay más pobres que van a poder tener una partida única que va a acompañar de alguna manera su proceso para ayudar a un conjunto de familias que están viviendo situaciones muy delicadas", dijo.

Sánchez destacó que se van a poder generar 300 cargos de policías, incrementando los recursos del Ministerio del Interior.

"Creo que ganó el Uruguay del diálogo, el Uruguay que busca acuerdos entre diferentes, el Uruguay que construye desde las diferencias soluciones para la gente", señaló.

El partido liderado por Guido Manini Ríos enumeró un conjunto de propuestas que el gobierno aceptó incluir en el proyecto de ley que la semana entrante será aprobado entonces en Diputados con los votos del Frente Amplio y los dos diputados de Cabildo Abierto.

De esta forma el oficialismo obtiene la mayoría para aprobar la Rendición de Cuentas, extremo que estaba en duda tras el anuncio semanas atrás de los partidos de la coalición de que no votarían en general el proyecto de ley.

El secretario de Presidencia dijo que se comprometieron con Cabildo Abierto a avanzar en un proyecto de ley que atienda la situación del endeudamiento de las familias y que para la próxima Rendición de Cuentas puedan existir partidas para el aumento del personal subalterno de las Fuerzas Armadas.

"En esta rendición en particular vamos a avanzar con recursos para el INR para atender lo que tiene que ver con talleres de oficio para los que están privados de libertad, que puedan trabajar", destacó.

Y añadió: "Hay algunos puntos con Cabildo Abierto que se mejoran y hay otros puntos que quizás no nos dejan tan conformes a nosotros, pero hay que mirar el contexto general".