Intentaron ingresar dos veces a un predio del Ejército en Gruta de Lourdes

Lo hicieron en dos oportunidades, una sobre las 22 horas y la segunda entre las 4 y 5 de la madrugada.

Desde el organismo informaron que el centinela del Servicio de Transporte del Ejército avistó a los dos individuos que habían ingresado al área por la parte trasera.

Los militares que custodian el predio dieron la voz de alto y lanzaron un disparo al aire. En el segundo intento, los desconocidos fueron disuadidos solamente con la voz de alto.

"El lugar al que querían entrar no hay nada, es monte, no hay nada que puedan estar buscando, pero no es la primera vez", señaló el ministro Javier García.

Señaló que la gente debe saber "que las unidades militares están custodiadas, tienen guardias y ese es el modo de actuar".