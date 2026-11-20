Fue detenido e imputado por homicidio un joven de 21 años por el asesinato de El Pantera, ocurrido el 16 de agosto en Villa Don Bosco.

La Policía lo capturó en las últimas horas; contaba con antecedentes por lesiones personales.

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El caso

Dos jóvenes fueron asesinados en ese entonces. Ambos fueron atacados a balazos y murieron luego en la policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo.

Los disparos provinieron desde dos motos. Los policías fueron alertados sobre dos personas heridas que habían ingresado al centro de salud trasladadas por particulares.

Según declararon testigos, en Dionisio Fernández y José Más de Ayala se estaba festejando el cumpleaños de un joven de 20 años en el frente de una casa. Personas que circulaban en una moto pasaron por el lugar y dispararon contra quienes estaban allí, dejando al menos a una persona herida.

A una cuadra del lugar también se registraron disparos y fueron encontrados cuatro casquillos, por lo que se analiza la posibilidad de que se trate de dos ataques distintos.

Según supo Subrayado, las víctimas son un joven de 18 años, que no tenía antecedentes penales, y otro de 21 años, que tenía antecedentes por delitos contra la persona de abril de este año.

El propietario de la vivienda donde se festejaba el cumpleaños declaró que varias personas pasaron en moto y dispararon. También dijo que no conocía a las víctimas.

Los dos jóvenes llegaron con vida a la policlínica de Malinas, pero murieron como consecuencia de las heridas.