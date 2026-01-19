RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY 70 HECTÁREAS QUEMADAS

Intenso trabajo de Bomberos con apoyo de helicópteros para combatir incendio de campo en zona de Laguna Negra

El comisario mayor de Bomberos, Nery Sosa, dijo a Subrayado que el fuego está controlado y circunscripto; no afectó viviendas.

incendio-laguna-negra-rocha-tarde

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que Bomberos trabaja para que el foco no se expanda y cruce la ruta 9. Las llamas no afectan viviendas.

"Estamos en la etapa de controlar el fuego. Está circunscripto, lo tenemos rodeado por franjas cortafuegos, eso impide que el fuego pase al área no quemada, que no alcanzara lo que sería la ruta", dijo el comisario mayor de Bomberos, Nery Sosa.

Foto: captura de video cedido a Subrayado.
Incendio de campo sin control cerca de Laguna Negra: bomberos intentan evitar que cruce ruta 9

Al momento hay 70 hectáreas quemadas.

Trabajan efectivos del Chuy, La Esmeralda, Santa Teresa, Punta del Diablo y Castillos con la colaboración de maquinaria pesada de la intendencia, helicópteros de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea.

El personal viene siendo rotado debido a la cantidad de horas que han estado al frente del combate al fuego.

