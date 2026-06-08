Intenso tiroteo contra una casa en Manga: video es viral pero víctimas no hicieron denuncia

Video muestra a atacantes disparar en ráfaga contra la casa en Manga.

Un ataque a tiros ocurrido el pasado 17 de abril a las 22:48 quedó registrado en cámaras de vigilancia de la vivienda afectada. En las últimas horas, las imágenes tomaron estado público.

Las cámaras muestran a un repartidor que llegó a la vivienda, pero en ese momento dos hombres llegaron en otra moto y le exigieron que se fuera. Enseguida, comenzaron a disparar en ráfaga veces contra la casa.

Los tiradores son dos jóvenes que dispararon con pistolas, una de ellas con un cargador extensible y en modalidad de ráfaga.

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El ataque ocurrió en Achar y Carlos A. López, en el barrio Manga. Esa noche Policía Científica hizo el relevamiento de la escena.

Subrayado contactó a personas involucradas en el caso, quienes prefirieron reservar su identidad. Sin embargo, señalaron que aquella noche hubo más de 50 disparos contra la vivienda y los vehículos que estaban estacionados en el patio.

En el momento de tiroteo había cuatro personas dentro de la casa y ninguna resultó lesionada. Las víctimas no hicieron la denuncia policial.