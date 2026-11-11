Advierten por personas que dicen ser funcionarios de la IMM para ofrecer reparación de veredas con "comunicaciones falsas"

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) alerta que estafadores con "comunicaciones falsas" se hacen pasar por funcionarios para ofrecer reparación de veredas .

“Se informa a la comunidad que la Intendencia de Montevideo no está realizando visitas ni cobrando de forma presencial por este tipo de trabajos”, advierte la comuna sobre posibles estafas.

La comuna explica que está en la etapa inicial del Plan Veredas y que habrá comunicación a domicilio en los padrones incluidos, pero que será impresa. “Las personas propietarias incluidas en el plan, recibirán una comunicación impresa en sus domicilios, dirigida al número de padrón correspondiente. En la misma se detallará la superficie que deberá repararse, de acuerdo con los relevamientos técnicos realizados y con la información correspondiente”, detalla.

“La Intendencia de Montevideo comenzará a ejecutar la obra luego de los diez días de la comunicación, no teniendo que realizar la persona propietaria ninguna gestión”.

Los propietarios también podrán contratar trabajos de forma particular, pero en los diez días hábiles desde que se recibe el aviso podrá gestionar los permisos en el Centro Comunal Zonal que le corresponda y luego tendrá “45 días para ejecutar las reparaciones”.

“Las personas y empresas que puedan ofrecer estos trabajos, prestan servicios privados y no representan a la institución ni al Plan Veredas. Verificá quién te ofrece el servicio. Pedí sus datos y un presupuesto por escrito. No entregues dinero a personas que se presenten en tu domicilio diciendo que cobran en nombre de la Intendencia o del Plan Veredas”, aclara. Las denuncias se pueden realizar a través del Buzón Ciudadano a través de un mensaje de Whatsapp al 099 019 500 o con una llamada al 1950 o en la web.

"Es importante que la población tome recaudos ante posibles estafas", subrayan desde la comuna.