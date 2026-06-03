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disparos en ráfaga

Intensa balacera en la madrugada en Marconi: la Policía incautó más de 100 casquillos en la calle

Además de los casquillos, la Policía Científica incautó un proyectil y 33 fragmentos de proyectiles en la calle.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Varias ráfagas de disparos fueron escuchadas a las dos de la madrugada de este miércoles en el barrio Marconi. El sistema Shotspotter detectó esas detonaciones, por lo que policías fueron enviados al lugar.

Una vez allí, los efectivos hicieron una recorrida primaria donde hallaron unos 50 casquillos e hicieron las comunicaciones para que acudiera al lugar la Policía Científica.

En la escena, Científica contabilizó 119 casquillos de bala calibre 9 mm, un proyectil y 33 fragmentos de proyectiles esparcidos en la calle, en Enrique Castro y Aparicio Saravia. Así lo indicaron fuentes del caso a Subrayado.

Foto: Subrayado. Hospital Maciel, Montevideo.
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Los casquillos fueron incautados para realizar pericias balísticas que aporten a las investigaciones sobre disparos y otros delitos que han ocurrido en la zona.

No hubo reportes de heridos ni daños en casas o vehículos.

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