Imputaron a la adolescente que mató a su abuela; será evaluada en Psiquiatría del Pereira Rossell con custodia de Inisa

Formalizaron la investigación contra la adolescente de 13 años que mató a puñaladas a su abuela de 81 años, pero psiquiatra pediátrica forense que intervino en el caso recomendó evaluación previa en el Hospital Pereira Rossel.

Desde Fiscalía informaron que fue “trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell para evaluar la necesidad de una internación en ese centro asistencial. Mientras permanezca allí, deberá contar con custodia del INISA y, una vez dispuesta el alta, será trasladada para cumplir la medida cautelar”.

La imputación es por “la presunta comisión de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especialmente agravado por impulso de brutal ferocidad y genéricamente agravado por el abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora”.

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Fuentes de la investigación explicaron a Subrayado que "es imputable porque comprende el carácter ilícito de ese acto en concreto que cometió (el homicidio). Sin perjuicio si necesita atención psiquiátrica, ya que había interrumpido la misma y la medicación".

La medida preventiva de internación en Inisa es por el plazo de 150 días.

EL CASO

Todo ocurrió en la tarde de este domingo en un apartamento de un complejo de viviendas ubicado en Avenida San Martín y Aparicio Saravia, en Casavalle.

La madre de la adolescente llamó a la Policía porque su hija le había comunicado que la abuela de 81 años se había suicidado.

Sin embargo, la anciana tenía 10 puñaladas: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en la mano derecha. El caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Los investigadores encontraron un cuchillo junto al cuerpo que estaba limpio y un trapo con sangre.

La adolescente cambió varias veces la versión de lo sucedido, primero le dijo a los investigadores que la abuela se había lastimado ella misma, luego que ella la quiso ayudar y que también la lastimó, y hasta que recibió órdenes de herirla mediante un juego en línea.

Familiares de la menor explicaron que padece esquizofrenia, que estuvo internada hasta hace unos días por esa condición psiquiátrica, pero se fugó del hospital sin el alta médica y ahora estaba viviendo con su abuela.