El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Juan Miguel Petit, reconoció que se está fallando en la atención y en la prevención de niños que viven en contexto de violencia.
Inddhh alerta por menores baleados y falta de respuesta estatal; Petit abogó por "mejorar mucho más la coordinación"
El presidente de la Institución de Derechos Humanos, Juan Miguel Petit, aseguró que los problemas "muchas veces" son "de difícil solución", y atraviesan distintas realidades que desafían la organización del Estado.
Entre 2023 y 2025, se contabilizaron 58 homicidios y 238 niños y adolescentes heridos por armas de fuego. Además, un informe de la Inddhh alerta sobre la falta de una respuesta estatal coordinada para contener a familias en riesgo.
El reciente informe advierte que el Estado no tiene respuestas claras ante niños involucrados en balaceras o amenazas. Agrega que los casos de niños de hasta 14 años baleados crecieron y también sobre la expansión territorial de la violencia.
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Además, se afirma que cuando una familia con niños enfrenta una amenaza de muerte, no existe una ruta estatal suficientemente clara, ágil y coordinada para garantizar su protección inmediata.
"Hay que mejorar mucho más la coordinación y la conexión entre organismos del Estado sobre todo en el territorio", abogó. Petit indicó que la violencia territorial afecta la convivencia, y que en su manifestación más extrema es el homicidio o la amenaza, pero también es es temor de las personas a salir o a relacionarse con sus vecinos. "Muchas veces, son problemas de difícil solución", sostuvo en entrevista este jueves en Arriba Gente.
Petit aseguró que los problemas atraviesan distintas realidades y desafían la organización del Estado, cuando requieren la intervención coordinada de varias instituciones.
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