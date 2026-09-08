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ATENDER CONSECUENCIAS DE EL NIÑO

Intendentes se reúnen el jueves con Orsi; Levratto destacó necesidad de contar con fondos para caminería rural

El intendente de Río Negro planteó como una de las preocupaciones el estado de la infraestructura vial departamental ante la previsión de intensas lluvias para los próximos meses.

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Los intendentes se reunirán el jueves con el presidente Yamandú Orsi en Anchorena, Colonia, en un encuentro que será con agenda abierta.

El intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, aseguró que la reunión fortalecerá "el muy buen vínculo" entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo.

Levratto indicó que en el encuentro se tratarán temas transversales a todas las gestiones de los gobiernos departamentales. Uno de los asuntos, será el repaso de las acciones que vienen desarrollando anticipadamente los departamentos para atender los eventuales efectos del fenómeno meteorológicos de El Niño.

orsi se reunira con intendentes en anchorena con varios temas en agenda, entre ellos, el fenomeno el nino
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Orsi se reunirá con intendentes en Anchorena con varios temas en agenda, entre ellos, el fenómeno El Niño

Destacó la posibilidad de contar con eventuales fondos disponibles para atender una emergencia que afectará a todo el país. Abogó para que haya criterios únicos, con trazabilidad y transparencia en el manejo eficiente de los recursos, con solidaridad en las intervenciones a través de los Centros Coordinadores Departamentales de Emergencias (Cecoed) entre los departamentos.

Otro de los temas que preocupa a los intendentes es el estado de la caminería rural y la necesidad de contar con fondos públicos, pero se plantea el dilema de invertir ahora cuando existe la posibilidad firme de que esos caminos se inunden y puedan sufrir daños por la crecida de cauces de agua, como consecuencia de las intensas lluvias previstas.

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