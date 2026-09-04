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DESTACÓ rECURSOS A INTENDENCIAS

Orsi se reunirá con intendentes en Anchorena con varios temas en agenda, entre ellos, el fenómeno El Niño

"Creo que viene bastante claro todo, pero van surgiendo iniciativas o inquietudes que está bueno darnos un tiempo para analizarlas", dijo el presidente y destacó "recursos inéditos en este período" para las Intendencias.

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El presidente Yamandú Orsi aseguró este viernes que la reunión que mantendrá con los intendentes en la estancia de Anchorena en Colonia tendrá varios temas en la agenda.

"Hacía falta bajar un poco la pelota y tomarnos un tiempo, por eso lo hacemos en Anchorena", indicó.

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, estará en la reunión, porque la coordinación de acciones entre el gobierno nacional y los departamentales para enfrentar las consecuencias del fenómeno El Niño será uno de los asuntos del encuentro.

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"Creo que viene bastante claro todo, pero van surgiendo iniciativas o inquietudes que está bueno darnos un tiempo para analizarlas", sostuvo.

Consultado sobre si están previstos más recursos para las intendencias en el marco de El Niño, Orsi destacó que las transferencias del gobierno nacional a los departamentales ha sido "recursos inéditos en este período".

El mandatario recordó que de ocurrir los eventos climáticos, Uruguay podrá acceder a recursos de organismos internaciones. El gobierno obtuvo créditos contingentes por 750 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). "No es que tengo esa plata y ya la disponemos, cuando ocurra veremos como la utilizamos de la mejor forma", indicó.

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