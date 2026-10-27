Intendentes analizan mantener el valor de la patente de autos de gama media usados, dijo Enciso

Carlos Enciso, presidente del Congreso de Intendentes, reconoció que se está analizando el valor de la patente para el próximo año y que no descartan aumentar a los eléctricos.

"La patente en general ya está presupuestada en todas las intendencias con la proyección que teníamos de antes. Pero en momentos difíciles y además una razón lógica, sobre todo en el auto usado, que se ha depreciado su valor, que tenemos que ser muy sensibles y atentos a que no se tome las tablas tradicionales de paramétrica de suba porque evidentemente si el auto baja, no es justo", dijo Enciso.

Lo que pretende el Congreso de Intendentes es "congelar" el precio de los segmentos de autos de gama media usada. "Después está la alta gama, después la discusión que hacemos con los eléctricos, con los eléctricos franjeados con un precio arriba de los 20, 20 y pico mil dólares, que hay toda una discusión", añadió.

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