RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONGRESO DE INTENDENTES

Intendentes analizan mantener el valor de la patente de autos de gama media usados, dijo Enciso

"Tenemos que ser muy sensibles y atentos a que no se tome las tablas tradicionales de paramétrica de suba porque evidentemente si el auto baja, no es justo", sostuvo el presidente del Congreso de Intendentes.

peaje-pando-nueva-vehiculos-transito-patente-parque-automotor-rutas

Carlos Enciso, presidente del Congreso de Intendentes, reconoció que se está analizando el valor de la patente para el próximo año y que no descartan aumentar a los eléctricos.

"La patente en general ya está presupuestada en todas las intendencias con la proyección que teníamos de antes. Pero en momentos difíciles y además una razón lógica, sobre todo en el auto usado, que se ha depreciado su valor, que tenemos que ser muy sensibles y atentos a que no se tome las tablas tradicionales de paramétrica de suba porque evidentemente si el auto baja, no es justo", dijo Enciso.

Lo que pretende el Congreso de Intendentes es "congelar" el precio de los segmentos de autos de gama media usada. "Después está la alta gama, después la discusión que hacemos con los eléctricos, con los eléctricos franjeados con un precio arriba de los 20, 20 y pico mil dólares, que hay toda una discusión", añadió.

La catedral y la plaza de Florida. 
Seguí leyendo

El balcón del papa: alquilan balcones por USD 400 en Florida para ver a León XIV, dijo el intendente Carlos Enciso

Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo
VILLA MUÑOZ

Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas
PVP DE REFERENCIA

Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil
LAVALLEJA

Administrativa de empresa de supergás fue condenada por falsificar documentos y apropiarse de más de $1,5 millones
Tragedia en Montevideo

Un niño de 2 años murió tras caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo

Te puede interesar

Artigas: imputaron a un entrenador de fútbol por abuso sexual contra una alumna de 13 años
INFORMÓ FISCALÍA

Artigas: imputaron a un entrenador de fútbol por abuso sexual contra una alumna de 13 años
Foto: Subrayado, archivo.
INSTRUCCIÓN Y LA CALERA

Un joven militar de 20 años murió tras chocar su moto contra un camión de reparto de agua
Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que apuñaló a su expareja en Santa Bernardina video
QUISO QUITARSE LA VIDA

Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que apuñaló a su expareja en Santa Bernardina

Dejá tu comentario