Intendente de Paysandú negó que el detenido con cargamento de cocaína sea su chofer; sí integró su lista

"Yo personalmente no tenía ningún vínculo con esa persona. Era un adherente a la lista. ¿Cómo uno garantiza, cuando pone 250 nombres en una lista? ¿Tiene que hacer trazabilidad, una investigación privada? En esto hay gente que lo defrauda a uno", apuntó.

"No era mi chofer, no es de mi confianza, nada de eso. En la política hay una doble moral", señaló Olivera. Cree que no afectará su imagen ni la de la intendencia.

El delincuente fue condenado por tráfico de drogas, y deberá cumplir 2 años y 10 meses de prisión.

Condena e incautación de droga.

CONDENAS DROGAS PAYSANDU Ambos detenidos fueron condenados.

Subrayado informó que la Policía incautó 10 kilos de cocaína, que iban acondicionados en el interior de las puertas de un auto, en Paysandú.

El vehículo salía del puente cuando la Policía ordenó al conductor detenerse para hacer un registro.

El auto y dos sospechosos fueron trasladados a la sede de la Brigada Antidrogas de Paysandú, donde se hizo una requisa minuciosa del vehículo. En una puerta, estaban escondidos 9 ladrillos con la droga.

Son 9,393 kilos de cocaína. El jefe de policía de Paysandú, Eduar Álvez, dijo a Subrayado que la droga está valuada en USD 85 mil o USD 90 mil.

Los dos hombres quedaron detenidos. Tienen antecedentes penales, vinculados al transporte de drogas.

"Pasaron el puente y venían para Paysandú", agregó el jerarca. Y dijo que ambos hombres son oriundos de esa ciudad.