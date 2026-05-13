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POR VISITAR PORTAAVIONES DE EEUU

Intendente de Canelones no aceptó la renuncia de dirigente comunista y si no va a trabajar quedará cesado por abandono del cargo

Diego Núñez renunció a la prosecretaría de la Intendencia de Canelones a pedido del Partido Comunista. El intendente Francisco Legnani no la aceptó y dijo que quedará cesado por abandono del cargo.

Intendente de Canelones Francisco Legnani.&nbsp;

Intendente de Canelones Francisco Legnani. 

Diego Núñez, prosecretario de la Intendencia de Canelones.

Diego Núñez, prosecretario de la Intendencia de Canelones.

El intendente de Canelones Francisco Legnani dijo que no aceptó la renuncia de Diego Núñez como prosecretario de la lntendencia y que si en los próximos días no va a trabajar “será desvinculado por abandono del cargo”.

Núñez renunció a su cargo en la Intendencia de Canelones a pedido del Partido Comunista, el cual integra, tras ser cuestionado por visitar junto al presidente Yamandú Orsi el portaaviones de la marina de guerra de Estados Unidos, el sábado 2 de mayo.

Legnani aseguró que Núñez acompañó al presidente Orsi en la visita al portaaviones como representante de la Intendencia, por lo que no comparte ni acepta la decisión del Partido Comunista de que renuncie a su cargo en la comuna canaria.

El intendente dijo que hablará con Núñez en las próximas horas sobre este tema, y que advirtió al Partido Comunista que no aceptaba su renuncia y que lo cesaría por abandonar sus responsabilidades en la comuna.

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